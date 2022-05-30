وزيرة الثقافة: استلهام التجارب الإبداعية لتحقيق إنجازات راهنة ومستقبلية

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الجلسة التي تناولت الأدب والفكر والصحافة خلال عشرينيات القرن الماضي، ضمن فعاليات مؤتمر "عشرينيات القرن العشرين.. علامات فارقة وإنجازات مضيئة".

وأدار الجلسة الدكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام، وشارك فيها الكاتب والإعلامي حمدي رزق، الأديب شعبان يوسف، الإعلامي الدكتور جمال الشاعر، بحضور الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، والدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة.

وقالت عبد الدايم إن استلهام التجارب الإبداعية السابقة يعمل على تحقيق إنجازات راهنة ومستقبلية، وأكدت الفخر بمشاركة العديد من القامات الوطنية الرائدة في مجالات متعددة بفعاليات المؤتمر، مشيرة إلى الحرص على دراسة وتنفيذ الاقتراحات والتوصيات المقدمة منهم.

وأشارت إلى أهمية استلهام دور المقاهى الثقافية في توعية النشء والشباب، ومحاولة نشرها وتفعيلها في كافة ربوع مصر من خلال مبادرات متخصصة، وطالبت المثقفين بمشاركة الوزارة في أداء الدور التنويري والتواجد في الأنشطة التي تجوب المحافظات ونشر التنوير لتقليل حالة الاغتراب الثقافي لدى الشباب.

وخلال الجلسة استعرض المشاركون أحوال وقضايا الأدب والفكر والعديد من السياقات التاريخية المرتبطة بها، والتي شهدتها حقبة العشرينيات منها أدب العشرينيات ورموزه، مناقشة أعمال الأديب ‏طه حسين (كتاب في الشعر الجاهلي سنة 1926)، مصطفى لطفي ‏المنفلوطي، آحمد شوقي (الشوقيات)، أعمال ‏الشاعر مصطفى صادق الرافعي، تأسيس مجلة المراة المصرية 1920، أحوال أدب الطفل.

وثمن المشاركون استجابة وزيرة الثقافة لإقامة المؤتمر لما يحمله من قيم تستنهض الهمم لاستعادة أمجاد التجارب الأدبية والثقافية الرائدة، وأعربوا عن تمنياتهم بتكرار وتفعيل ظاهرة المقاهي الثقافية الزاخرة بالحراك الأدبي والفكري والفني وتكريس دورها لنشر التنوير بكافة ربوع الوطن.