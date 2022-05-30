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الأرصاد: نعيش نهاية فصل الربيع.. ودرجة الحرارة جنوبا تصل 43 درجة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 6:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 6:32 ص

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المرحلة الحالية هي نهاية فصل الربيع، إذ يبدأ فصل الصيف في 21 يونيو المقبل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصدى" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أنه حتى منتصف شهر مايو لم تحدث ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، بل كانت درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية.

وأشارت إلى أن الأسبوع الحالي يشهد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، عدا محافظات السواحل الشمالية كونها الأقل في درجات الحرارة من المناطق الداخلية مثل الوجه البحري والقاهرة الكبرى التي تتراوح درجة الحرارة العظمى فيها بين 37 و38 درجة.

ونوهت بأن درجات الحرارة في جنوب البلاد تصل إلى 43 درجات، فيما تتراوح على السواحل الشمالية بين 30 و32 درجة مئوية، وبالتالي فهي أقل ارتفاعًا من المناطق الداخلية.

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