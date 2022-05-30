حرصت جماهير الأهلي على مؤازرة فريقها قبل الدخول لملعب محمد الخامس، لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتواصل جماهير الأهلي الزحف لملعب محمد الخامس لدعم الفريق في نهائي دوري الأبطال، الذي يستضيفه ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويسعى الأهلي لكتابة تاريخ جديد بالتتويج باللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه، وذلك بعدما فاز بها مرتين من قبل أمام الزمالك في عام 2020 وكايزر تشيفز في 2021.

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد عُقد صباح أمس الأحد، وانتهى بالاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بالمباراة، وذلك في حضور وفدي النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي ومسؤولي «كاف» ومسؤولي الأمن المغربي.

وضم وفد الأهلي الذي حضر الاجتماع الفني كلًّا من خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، وأحمد أبوعبلة، طبيب الفريق.