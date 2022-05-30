أعلن وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، اليوم الإثنين، أن جدري القرود ليس مشكلة وبائية مثل فيروس كورونا وأن بلاده لم تسجل حاليا أي حالات للإصابة بهذا المرض.

ونقلت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية عن الوزير قوله خلال مؤتمر صحفي: "إننا نتعامل مع خطر أو تهديد له طبيعة وحجم مختلف تمامًا عن كورونا."

وأضاف بقوله :" حرصنا على تقييم الخطر من حيث قابلية انتقال المرض، وشدته المحتملة، ومساره، ومن حيث التحصين المحتمل للسكان، لأن لدينا بالفعل لقاح أساسي للجدري، وحتى فترة الثمانينيات تم تطعيم الجميع."

وأشار إلى أن الخطر والتهديد من جدري القردة يعتبر "مختلفًا تمامًا" عن فيروس كورونا، مؤكدا أنه "في غضون بضعة أشهر لن يتذكره أحد منكم".

وعن عدد الإصابات في بولندا، أوضح إن شخصًا واحدًا كان يشتبه في إصابته بالمرض، أظهرت الفحوصات سلبيته الآن، وليس هناك حالات أخرى في البلاد.

وأكد أنه تم تأمين اللقاحات للموظفين الطبيين، قائلا "في الوقت الحالي نعتقد أن ألف جرعة يجب أن تكون كافية، كمت أعتقد أنه في غضون أشهر قليلة لن يتذكره أحد منكم".

ويعد فيروس جدري القرود ، عدوى فيروسية تنتقل عادة عن طريق لمس أو التعرق لعض من الحيوانات البرية المصابة في غرب ووسط أفريقيا ، وهو نادر لا ينتشر بسهولة بين البشر.

من الأعراض "تقرحات وطفح جلدي ، وربما تكون مصحوبة بحمى وقشعريرة وصداع وآلام في العضلات وإرهاق.

وانتشر جدري القرود في بلدان ، بما في ذلك بريطانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأستراليا وكندا.