مقتل نحو 100 شخص بعد اندلاع أعمال عنف بمنجم للذهب في تشاد

لقي نحو 100 شخص حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 40 آخرين إثر اندلاع أعمال عنف بين عمال مناجم في دولة تشاد بوسط أفريقيا.



وقال وزير الدفاع التشادي الجنرال داوود يحي إبراهيم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إن القتال اندلع خلال الأيام القليلة الماضية بين العمال في منجم بمنطقة كوري بوجودي شمال البلاد.



وقال إبراهيم إن العديد من القتلى كانوا من السودان المجاورة، إلا أن التفاصيل لم تكن واضحة في بادئ الأمر، موضحا أنه تم إرسال وحدة من الجيش كانت متمركزة في منطقة قريبة إلى المنجم.



ودفعت تقارير عن وجود كميات من الذهب في المنطقة على الحدود مع ليبيا إلى تدفق أشخاص من تشاد وليبيا والنيجر وموريتانيا والمغرب والسودان في السنوات الأخيرة



وأشار إبراهيم إلى أنه تم تعليق العمليات في المنجم.



وكانت الحكومة قد حاولت بالفعل وقف عمليات مناجم الذهب غير القانونية عام 2018 .



يذكر أن تشاد، الغنية بالنفط والتي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، هي واحدة من أفقر دول العالم.