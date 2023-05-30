وزيرة الأسرة التونسية تؤكد إيمان بلادها بأهميّة تمكين المرأة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين

أكدت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية إيمان بلادها بأهميّة تمكين المرأة ودعمها للحصول على فرص التّحصيل العلمي والمعرفي والإبداع والتفوّق تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في منطقة ضفّتي المتوسّط حاضرا ومستقبلا.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في حفل تسليم جائزة "فاطمة الفهريّة من أجل النّهوض بالمرأة بضفّتي المتوسّط" في دورتها الرابعة، والتي تأتي بالتعاون مع الجامعة المركزيّة وجمعيّة برنامج المتوسّط "ماد 21" وتحت إشرف نجلاء رمضان بودن رئيسة الحكومة، وذلك تكريما للكفاءات المتميّزة في البلدان المتوسّطيّة والتي ساهمت في تحقيق تكافؤ الفرص ودعم المبادرات النّسائيّة في كلّ المجالات.

وأضافت آمال بلحاج موسى أن تونس تعتز اليوم بريادتها في محيطها العربيّ بتعيينها لأوّل رئيسة حكومة تضمّ في تركيبة فريقها نسبة هامّة من النّساء، مشيرة إلى أن الإحصائيات الوطنيّة الأخيرة أوضحت أنّ الفتيات يتوفقن في كلّ مستويات النجاح والارتقاء المدرسيّ، ويمثّلن 60% من مجموع الطّلبة و66% من مجموع حاملي الشهادات الجامعية، وهو ما يعد إثباتًا لأهمّية التّعليم في السّياسة التونسيّة ووعي النّساء والفتيات العميق بقيمة العلم والمعرفة كمصعد اجتماعي وكمصعد أيضا نحو كينونة الإنسان الخلاقة والعقل المستنير.

وأشارت إلى أنّ فاطمة الفهريّة سيّدةٌ تونسيّة عقدت العزم على استثمار كلِّ ثروتها وجهودها فيما ينفع النّاس ببناء جامع القرويين الذي تحول تدريجيا بعد ذلك إلى جامعة القرويين، فهي واحدة من الأعلام النّسائية التّونسيّة.

ويتمّ إسناد الجائزة في كلّ دورة لمن تألّق من الجنسين بضفّتي المتوسط في مجالات التمكين وتعزيز قدرات المرأة والبحث والإبداع والنساء اللاّتي حقّقن إنجازات أو تقلّدن مسؤوليّات مهمّة في المجتمع.

وتم تكريم الفائزات وهن ماري لويز بريكا رئيسة منظّمة «eurochild» والرّئيسة السّابقة لجمهوريّة مالطا، اعترافا بما بذلته من جهود ومبادرات من أجل دعم حقوق الإنسان في مجالات المرأة والطّفل وتعزيز ثقافة الحوار، ولطيفة الأخضر الأستاذة الجامعيّة ووزيرة الثّقافة سابقا، تثمينا لمساهمتها الفعالة في المجال الفكري لاسيما مؤلفاتها التاريخية التي خصت بها المرأة ومواقفها المنتصرة لقيم الحداثة والعقلانية، وربيعة جلطي الأديبة والأكاديمية الجزائريّة تقديرا لإصداراتها الشعرية والسردية والنقدية التي حفرت من خلالها في أعماق المرأة.

كما تم تكريم زهرة سليم مستثمرة تونسيّة وباعثة مؤسّسة ناشئة تثمينا لمبادرتها في مجال الذكاء الاصطناعي وخوضها تجربة ناجحة في ريادة الأعمال حققت من خلالها الإشعاع وبرهنت على دور الطموح في تحقيق الذات، ودليلة المفتاحي الممثّلة التونسيّة صاحبة الأداء المتفرد عرفانا منا وتقديرا لما قدمته من إنتاجات فنية تليفزيونية وسينمائية ساهمت في بناء الدراما التونسيّة، وروعة التّليلي الرّياضيّة التونسيّة البطلة البارزة، اعترفا بما حققته من نجاحات رياضيّة وباعتبارها رمزا للتحدي والنجاح والعزيمة.

كما تقرّر إسناد الجائزة للرّاحلتين: ميّة الجريبي المناضلة والحقوقية النسويّة، أيقونة النضال السياسي، وأحلام بالحاج الطبيبة والحقوقية والناشطة في المجتمع المدني، اعترافا منا لنضالاتها من أجل الدفاع عن حقوق المرأة والطّفل.