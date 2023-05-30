إيران: مستعدون لتصدير معدات عسكرية ودفاعية

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، إن بلاده جاهزة لتصدير واسع النطاق للمعدات الدفاعية والعسكرية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن رئيس الأركان الإيراني قوله: «عرض وتقديم الإمكانات الدفاعية والعسكرية لإيران يمكن أن يطور العلاقات الدفاعية للبلاد ويعزز الردع».

وأكّد أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة تماما لتطوير العلاقات مع دول أخرى في مجالات مختلفة، بما في ذلك تصدير المعدات الدفاعية والعسكرية، بما في ذلك التدريب ونقل الخبرات المكتسبة من خلال الأساليب العملية.

في وقت سابق الشهر الجاري، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، أن إيران ليس لديها أي قيود على تصدير واستيراد المعدات العسكرية، وهي على اتصال بجميع الدول وستواصل هذه العلاقة بقوة، بحسب ما نقلت عنه وكالة «تسنيم».