إزالة 6 تعديات بالمحلة الكبرى ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21

أعلن رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عمرو فكري تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على أراضي الدولة بنطاق قرى مركز المحلة، على مساحة 3 قراريط و14 سهمًا بما يعادل 621 مترًا مربعًا، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تمت إزالة 4 حالات تعدٍ تابعة لهندسة صرف شرق المحلة، على مساحة 265 مترًا مربعًا، عبارة عن مستودع غاز وميزان بسكول وغرفة وكشك جزارة لحوم، إلى جانب إزالة عدد 2 متغير مكاني، بدور أول علوي، وأعمدة خرسانية بدور ثانٍ علوي، بنطاق الوحدة المحلية بقرية البنوان، على مساحة 356 مترًا مربعًا.

وأكد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ضرورة التنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، مع إعداد برنامج زمني خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات بالأماكن المستهدفة حتى يتسنى التنفيذ على الوجه الأكمل لإزالة كافة أشكال التعديات، والحفاظ على أراضى الدولة.