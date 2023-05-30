توريد 367 ألف طن من محصول القمح بالمنيا

أعلن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده بلغ 367 ألف طن، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية لموسم حصاد 2023، وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة.

ووجه نائب المحافظ بالاستمرار في أعمال التوريد واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والإشتراطات المنظمة لذلك، وأشاد نائب المحافظ ، بجهود رؤساء المدن ومديرية التموين، وكافة الأجهزة المعنية ، وبخاصة الحملات الرقابية، للتشديد علي أعمال التوريد في المواقع المخصصة لها ، وكذلك الاستعداد المبكر لهذا الموسم.

وتنظيم عملية التوريد ، مثنياً على جهود أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها للإشراف على أعمال استلام وتوريد الأقماح، ضمن الخطة التي أعدتها المحافظة ، وبالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لإنجاح الموسم وخروجه بالشكل المطلوب، لافتا، إلى استمرار اعمال التوريد بجميع المواقع .

من جانبه، أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان،، كما تمت المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة، وتم التسهيل وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين.

وكان ذلك في ضوء الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول ، بإعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.