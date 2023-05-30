 هيئة تنظيمية تركية تحقق في تغطية المحطات الموالية للمعارضة للانتخابات - بوابة الشروق
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هيئة تنظيمية تركية تحقق في تغطية المحطات الموالية للمعارضة للانتخابات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 4:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 4:16 م

 

فتح المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، تحقيقا مع ست محطات تلفزيونية بارزة منتقدة للحكومة، على خلفية "إهانة الدولة" خلال تغطيتها للانتخابات الرئاسية.

وكتب المجلس تغريدة قال فيها إنه يحقق مع قنوات "هالك تي في" و" تيلي وان" و"كيه ار تي" و"تي في 5" و"فلاش هابر" و"اس زد سي تي في"، التي تعد بصورة أساسية القنوات المؤيدة للمعارضة، وذلك على خلفية توجيه "إهانات" للشعب التركي خلال تغطية الانتخابات.

وأوضح المجلس أن التحقيق يتم على أساس "شكاوى المشاهدين".

وقال رئيس المجلس أبو بكر شاهين في تغريدة إن المجلس " لن يبقى صامتا" أمام شبكات" لا تحترم الإرادة الوطنية والديمقراطية ونتائج الانتخابات".

ولم يحدد المجلس ما إذا كان يتم التحقيق مع الشبكات التلفزيونية بسبب تغطيتها خلال الجولة الأولى أم الثانية من الانتخابات الرئاسية.


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