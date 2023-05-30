اتفاق مبدئي بين صندوق النقد وأوكرانيا على صرف 900 مليون دولار

توصل صندوق النقد الدولي وأوكرانيا إلى اتفاق مبدئي لصرف شريحة جديدة قيمتها 900 مليون دولار من قرض أكبر لأوكرانيا المتضررة من الحرب الروسية ضدها.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الاتفاق ينتظر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد في الشهر المقبل حتى يتم صرف الأموال، مضيفة أنه تم توقيع الاتفاق بين الجانبين في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الثلاثاء.



يذكر أن صندوق النقد وافق على تقديم قرض بقيمة 6ر15 مليار دولار لأوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة بعد تغيير قواعد الصندوق حتى يتمكن من صرف قرض لدولة في حالة حرب لأول مرة في تاريخه الممتد 77 عاما.



ويستهدف القرض دعم الاقتصاد الأوكراني والمحافظة على مؤسسات الدولة في ظل الحرب الروسية المدمرة.



وقال صندوق النقد في بيان إن اقتصاد أوكرانيا أظهر مرونة واضحة وتشير التطورات الاقتصادية الأخيرة إلى تعاف تدريجي للاقتصاد الأوكراني خلال العام الحالي، رغم أن الآفاق تظل شديدة الغموض، في ظل حالة عدم اليقين الاستثنائية المرتبطة بالحرب".