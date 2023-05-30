إعادة افتتاح قناة كورنث اليونانية الشهيرة بعد غد الخميس بعد إصلاحات



تعود قناة "كورنث" التي تفصل شبه جزيرة بيلوبونيز عن البر الرئيسى لليونان وتستخدم أساسا لأغراض السياحة، للعمل أمام حركة الملاحة اعتبار من أول يونيو، حسبما قالت إدارة القناة اليوم الثلاثاء.

وتم إغلاق القناة للقيام بإصلاحات في أكتوبر 2022، بعد حدوث العديد من الانهيارات الأرضية. وكانت الصخور والركام الناجم عن تلك الانهيارات الأرضية قد جعلت من المستحيل العبور من القناة التي يبلغ طولها 3ر6 كيلومتر ويبلغ عرضها 24 مترا فقط.

وتشتهر بين السائحين الرحلات عبر القناة، التي يبلغ ارتفاع جانبيها 85 مترا.

ويقلص هذا المسار الرحلة من البحر الأدرياتيكي إلى البحر الأيوني بعدة مئات من الكيلومترات، على الرغم من أن القناة ضيقة للغاية بالنسبة لمعظم السفن الحديثة.