إجراء اختبارات نادي الرجاء بمطروح الأسبوع المقبل بالإسكندرية والمنوفية

قال روفة سلومة الصريحي مسئول المركز الإعلامي لنادي الرجاء الرياضي بمطروح، إنه من المقرر أن تعقد اختبارات فريق كرة القدم لنادي الرجاء الأسبوع المقبل والبداية بمحافظتي الإسكندرية والمنوفية للاعبين الجدد والقدامي.

وأوضح مسئول نادى الرجاء الرياضي، أنه تم تحديد ملعب المدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع الساعة 4 عصرا حتى نهاية الموسم.

وأضاف: "بينما تم الاستقرار على محافظة المنوفية لتكون المحطة الثانية للاختبارات، وتم تحديد ملعب اللواء أحمد رشدي بمدينة بركة السبع بطريق مصر إسكندرية الزراعي لتكون الاختبارات أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع في الـ9 صباحا يوم 6 يوتيوب المقبل.

وأكد أن الاختبارات ستتم على ثلاث تدريبات لتقييم مستواه اللاعب، وستتم بكل شفافية تحت قيادة أفضل المدربين وسيتم اختيار أفضل اللاعبين لتمثيل القطاع بالموسم الجديد.