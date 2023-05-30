محافظ قنا يتفقد أعمال الرصف بمدينة قفط

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الرصف وتركيب بلدورات الرصيف والإنترلوك التي تجري بعدد من شوارع مدينة قفط ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، وياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط وعدد من القيادات التنفيذية.

استهل محافظ قنا جولته بتفقد أعمال طبقة الأساس (التربة الزلطية) الخاصة بشارع المحطة بمركز قفط بطول 1250 مترا وعرض 24 مترا تقريبا، كما أطلع على أعمال الرصف التي تمت بشارع مصطفى كامل بطول 600 متر وعرض 8 أمتار تقريبا، وتابع سير العمل بتركيب بلاط الإنترلوك الذي يجرى تنفيذه بأحد الشوارع الفرعية من شارع الانصاري، موضحا أن الشوارع الرئيسية سيتم رصفها بينما سيتم تركيب الإنترلوك بالشوارع الفرعية فقط وذلك لإضفاء الشكل الحضاري على شوارع المدينة.

وذكر المحافظ، أنه لن يتم استلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات المحددة، مشيرا إلى أنه سيتم أخذ عينات من الطرق وإرسالها إلى المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، موضحا أن أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة سيتابعون الإشراف على التنفيذ لتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة، وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف.

وأضاف الداودي، أن القيادة السياسية تبذل جهودا حثيثة للارتقاء بكل أعمال البنية التحتية لا سيما الطرق سواء الداخلية منها أو الإقليمية بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف أن شوارع مدينه قفط لم تشهد أعمال رصف لأكثر من 18 عاما، نتيجة توقف الأعمال في مشروع الصرف الصحي بالمدينة، ولكن بعد دخول مشروع الصرف الصحي بالمدينة ضمن المشروعات التي ينفذها برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظه قنا، تم الانتهاء من المشروع وافتتاحه تجريبيا للعمل وتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بشوارع المدينة ويجري حاليا أعمال الرصف وتركيب البلدورات للأرصفة لإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.