توجه المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق؛ بالشكر إلى الدولة المصرية ووزارة الثقافة على خلفية تكريمه بحصوله على جائزة الدولة التقديرية الثلاثاء، قائلا: «هذا التكريم صورة من صور تكريم الدولة لمبدعيها، ولا يحدث إلا في الدول المتقدمة التي تعلم قيمة الثقافة وأبنائها».



وأهدى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الثلاثاء، الجائزة لجميع رجال القضاء؛ معتبرًا أن مشهد التكريم؛ هو تكريم للقضاء المصري.



من جانبه أثنى النائب العام الأسبق على الإعلامي أحمد موسى قائلا: «رجال وأعضاء النيابة القضاء فخورون بك، وكلنا نعلم من هو أحمد موسى تحية لك، وتحية لكل زملائي وأساتذتي وأعضاء النيابة والنائب العام وزير العدل».



وأشار إلى أخباره من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الثلاثاء؛ بوقوع الاختيار عليه بعد التصويت على منحه الجائزة، معربًا عن سعادته بدعوته إلى حضور الاحتفال، قائلا: «شرف كبير ليّ أن أحضر التكريم».