ليتوانيا تمنع 15 روسيا من دخول أراضيها بسب الحكم على الناشط كارا-مورزا

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قررت ليتوانيا منع 15 مسؤولا من سلطات الادعاء الروسية من دخول أراضيها اليوم الثلاثاء ردا على الحكم الصادر بحق الناشط الروسي المعارض فلاديمير كارا-مورزا.

وفي أبريل الماضي، أصدرت محكمة في موسكو حكما بالسجن 25 عاما بحق الناشط المنتقد للكرملين كارا-مورزا بتهمة الخيانة العظمى، وهو أكبر حكم بالسجن يتم إصداره ضد شخصية معارضة في روسيا.

وقالت وزيرة الداخلية أجني بيلوتيتي "ليتوانيا ترسل رسالة واضحة أن الأفراد المؤيدين للنظام والمساهمين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، وخاصة أولئك الذين يستهدفون المدافعين عن حقوق الإنسان مثل كارا-مورزا، ليسوا موضع ترحيب في بلادنا".

يذكر أن الناشط كارا- مورزا (41 عاما) الذي نجا من عدة هجمات لتسميمه، وجه انتقادات حادة لحرب روسيا ضد أوكرانيا ويعتبر أحد أشد المنتقدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.