 وزير الصحة: مصر مدت فلسطين بـ500 ألف جرعة من لقاحات كورونا - بوابة الشروق
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وزير الصحة: مصر مدت فلسطين بـ500 ألف جرعة من لقاحات كورونا

منى زيدان
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 2:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 2:33 م

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن مصر مدت الدولة الفلسطينية بحوالي ٥٠٠ ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، مع وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة اليوم بمقر الوزارة.

وأكد عبدالغفار، أن اللقاحات والأمصال التي سيتم توفيرها حاليا هي الخاصة بلدغات العقرب والحشرات وغيرها وذلك تزامنا مع دخول الصيف.

وذكر أن سيتم تدريب 20 طبيبا فلسطينيا في ضوء التخصصات التي تحتاجها وزراة الصحة في فلسطين، حيث سيتم تدريبهم في الأماكن المتخصصة سواء في الأمانة العامة للمراكز المتخصصة أو المستشفيات التعليمية.

وأكد عبدالغفار أن هناك قرارات قيادية سيادية بمعاملة الفلسطيني على أرض مصر معاملة المصري، إلى جانب علاج المرضى الفلسطينين في مصر.


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