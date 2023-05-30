محافظ بورسعيد يدير حوارا مع رؤساء النقابات ويستمع لآراء الشباب

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مؤتمرا موسعا مع رؤساء مجالس النقابات المهنية وأعضاء النقابات والأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة، في إطار اللقاءات المستمرة بين محافظ بورسعيد وقطاعات المجتمع المختلفة، والتي تأتي بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية وقطاع كبير من شباب الأحزاب وشباب الهيئات والقيادات الشبابية بمحافظة بورسعيد في عدد التخصصات.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أهمية اللقاء من أجل التواصل مع أبناء بورسعيد حول مختلف القضايا، انطلاقا من المسئولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن، واستعرض مشروعات الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال الأعوام الماضية، كما تناول خريطة المشروعات التنموية والخدمية، التي استهدفتها الدولة المصرية في جميع المجالات وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر.

وتطرق المحافظ للحديث عن انطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد، وأهمها إنشاء مدينة سلام مصر، وإقامة أكبر محطة تحلية، والمناطق اللوجيستية والصناعية وأكبر منطقة حرة، بالإضافة لإنشاء أكبر ميناء محوري بشرق بورسعيد، ومؤخرا تقدم ميناء بورسعيد إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات، والمركز الأول على مستوى موانئ الجمهورية.

وخلال كلمته، نوه المحافظ بالإنجازات التي تشهدها المحافظة مؤخرا، ومنها إنشاء ستاد النادي المصري والذي يعد حلما لأبناء المحافظة، فضلا عن مشروعات تطوير الطرق والمحاور بالمحافظة.

كما تناول المشروعات السياحية المطورة ببورسعيد، و خطة ورؤية التطوير الاستراتيجية المستقبلية ببورسعيد والتي نفذت خطواتها الفعلية في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.

وحرص محافظ بورسعيد على عقد حوار مفتوح مع رؤساء النقابات المهنية والأحزاب والإجابة على أطروحاتهم واستفسارتهم في العديد من القضايا، حيث استعرض محافظ بورسعيد شرحا تفصيليا لعدد من الموضوعات التي تهم الشارع البورسعيدي كأعمال تطوير الطرق، والمنظومة الصحية وتشغيل الشباب والتعليم وغيرها من المجالات.

كما استمع محافظ بورسعيد للآراء المختلفة واستفسارتهم، وتطلعاتهم لمزيد من أعمال التنمية، لافتا إلى أن القيادة السياسية تؤمن بقدرات شباب مصر وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم للمناصب القيادية الهامة للمشاركة في خطط التنمية التي تستهدفها الدولة في جميع الاتجاهات.

وأكد المحافظ أنه سيتم عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة للتعريف بما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الأفكار، فضلا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها.