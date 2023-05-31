ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة مؤثرة خلال إحياء الذكرى الثامنة لوفاة نجله في مقبرة أرلينجتون الوطنية، حيث شارك في فعالية جمعت عائلات الأمريكيين الذين فقدوا حياتهم خلال أداء الخدمة الوطنية والتى تعرف باسم "عائلات النجمة الذهبية".

وقال بايدن خلال كلمته أمس الاثنين: "يجب ألا ننسى أبدًا الثمن الذي دفع لحماية ديمقراطيتنا.. وألا ننسى أبدًا الأرواح التي تمثلها هذه الأعلام والزهور والعلامات الرخامية".

وأضاف: "أم أو أب، ابن أو ابنة، أخت، زوج، صديق.. كل عام نتذكر، وكل عام، لا يصبح الأمر أسهل من أي وقت مضى".

وتابع: "إلى جميع أولئك الموجودين هنا وفي جميع أنحاء البلاد الذين يشعرون بالحزن، وفقدوا أحد أحبائهم ممن ارتدوا الزي الرسمي، وعائلات النجمة الذهبية، لجميع أولئك الذين لا يزال أحبائهم في عداد المفقودين: أعرف كم يمكن أن يكون الأمر مؤلمًا، وكيف يفتح مجددا ذلك الثقب الأسود الموجود في وسط صدرك. تشعر وكأنك تغرق. الألم لا يزال حقيقيا".

وأضاف بايدن: "الثلاثاء، ستمر ثمانية أعوام منذ فقدنا ابننا، بو، خسارتنا، ليست متشابهة. لم يمت في ساحة المعركة. كان السرطان ما سرقه منا".

وتابع: "ألم الفقد يلازمنا يوميا، لكنه كبيرا بشكل خاص في يوم الذكرى".

وتوفي بو بايدن الابن الأكبر للرئيس الأمريكي، جراء إصابته بسرطان الدماغ في مستشفى والتر ريد العسكري بولاية ماريلاند عام 2015. وكان بو رائدًا في الحرس الوطني لجيش ديلاوير وشارك في الحرب على العراق.

وكثيرا ما قال الرئيس الأمريكي إن وفاة بو بسبب السرطان نتجت عن حروق سامة في العراق، والتي وقع من أجلها قانون "PACT" لتوسيع فوائد الرعاية الصحية للمحاربين القدامى المعرضين للسموم القاتلة.