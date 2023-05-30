 وزير الخارجية الأمريكي ونظيره التركي يبحثان التعاون الدفاعي ومبادرة الحبوب - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي ونظيره التركي يبحثان التعاون الدفاعي ومبادرة الحبوب

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 6:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 6:02 م

 

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الثلاثاء، هنأ الوزير الأمريكي نظيره التركي على فوز رجب طيب أردوغان، بالانتخابات الرئاسية.

وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي الهجوم على البيت التركي في نيويورك، والتعاون الدفاعي، وعضوية السويد في حلف الناتو، ومبادرة الحبوب.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، مساء الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.


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