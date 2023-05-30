ضبط 4 أطنان قمح مهرب منذ بدء موسم التوريد بالأقصر

قال مصدر بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه تم إطلاق العديد من الحملات بشكل مكثف لضبط الأسواق والتصدي لعمليات تهريب القمح المحلي واستخدامه في الأغراض غير المخصصة له.

وأوضح المصدر لـ"الشروق"، إن مديرية التموين تمكنت منذ بدء موسم توريد القمح حتى اليوم من ضبط 4200 كيلو جرام من القمح المحلي المهرب بحيازة عدد من الأشخاص دون تصريح بقصد استخدامه في الأغراض غير المخصصة له.

وأضاف أن الحملات ضبطت هذه الكميات من الأقماح المهربة بناء على معلومات وردت حول قيام عدد من الأشخاص بالاحتفاظ بالقمح المحلي بالمخالفة للضوابط التي أعلنت عنها الوزارة فيما يتعلق بموسم التوريد المحلي 2023.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك تم تحرير 5 قضايا للمضبوطات في مراكز إسنا وأرمنت والقرنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.