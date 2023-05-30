 المملكة المتحدة تسجل أعلى درجات الحرارة العام الحالي تقارب 25 درجة اليوم - بوابة الشروق
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المملكة المتحدة تسجل أعلى درجات الحرارة العام الحالي تقارب 25 درجة اليوم

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 8:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 8:17 م

سجلت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، أكثر الأيام حرارة في العام الحالي حتى الآن، حيث وصلت في أجزاء من البلاد إلى ما يقارب 25 درجة مئوية، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة قد ترتفع أعلى من المستوى الحالي البالغ 24.8 درجة مئوية في بورثماثوج شمال ويلز، متجاوزة الرقم القياسي السابق يوم الأحد 24.4 درجة مئوية في بليموث.

ومع ذلك، ظلت لندن أكثر برودة نسبيًا، مع توقع درجة حرارة قصوى تبلغ 21 درجة مئوية على مدار اليوم.

وسجلت كل من إسكتلندا وأيرلندا الشمالية، أعلى درجات حرارة لها في عام 2023 حتى الآن، حيث ارتفعت إلى 24.2 درجة مئوية في تيندروم، وستيرلنج، و 24.1 درجة مئوية في كاسلديرج، على التوالي.

وقالت خبيرة الأرصاد "راشيل آيرز": "ربما لا تزال درجة الحرارة أعلى خلال الساعة القادمة أو نحو ذلك".

ويتوقع خبراء الأرصاد، بداية مشمسة لشهر يونيو مع الكثير من الطقس الجاف في جميع أنحاء البلاد، مع ارتفاع درجات الحرارة في الغرب.


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