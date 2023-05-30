اشتية يبحث مع الوزير عباس كامل سبل تخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة



التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، بحضور وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، وسفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الثلاثاء، بحث «إشتية» مع الوزير عباس كامل العديد من القضايا ذات الشأن المشترك، وعلى رأسها قضايا وهموم أهل فلسطين في قطاع غزة وسبل التخفيف من معاناتهم، خاصة فيما يتعلق بتسهيل حركة المواطنين عبر المعابر، وتوصيل الكهرباء من مصر إلى القطاع لرفع كفاءتها وقدرتها الاستيعابية، وسير عملية إعادة إعمار القطاع، وضرورة وجود دور مصري في عملية إنشاء محطات تحلية مياه ممولة من المانحين، إضافة إلى الأمر المتعلق بتفعيل شبكات الهاتف المحمول الفلسطيني في مصر.

ووضع اشتية رئيس المخابرات المصرية في صورة الوضع في فلسطين، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبها وأرضها ومقدساتها، داعيا إلى الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها المتعلقة بالاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات، وتصاعد الاستيطان، وعمليات القتل، ووقف الاقتطاع من أموالنا بشكل غير شرعي، وضرورة بلورة مبادرة دولية لإعادة إحياء عملية السلام.

وثمن رئيس الوزراء الجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية والراعية لملف المصالحة الوطنية، مؤكدا عمق وخصوصية العلاقة الثنائية بين البلدين، قيادة وحكومة وشعبا.