 موريتانيا: ضيق بالتنفس سبب وفاة شخص بعد نقله لمركز شرطة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موريتانيا: ضيق بالتنفس سبب وفاة شخص بعد نقله لمركز شرطة


نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 5:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 5:31 ص

أعلنت الشرطة الموريتانية في بيان اصدرته في وقت متأخر من ليل الاثنين/الثلاثاء أن المواطن عمر ديوب الذي ادت وفاته لاحتجاجات واعمال عنف في العاصمة توفي جراء ضيق تنفس ألم به بعد نقله لمركز الشرطة للتحقيق معه في شجار وعنف وقع بينه وثلاثة شبان تمكنوا من الفرار .

وقالت الشرطة في بيانها إن المواطن القتيل توفي بعد نقله إلى المستشفى نتيجة ضيق في التنفس ورغم محاولات الطاقم الطبي إسعافه فقد قضى أثناء إسعافه.

وأوضحت الشرطة أن المتوفى كان في وضعية شبه فقدان للوعي نتيجة استخدام الموثرات العقلية عثر عليه في حالة تشاجر وعراك عنيف .

وطالبت منظمات حقوقية بفتح تحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها.


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