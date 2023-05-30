الإعدام للمتهم بقتل شريكه في تجارة الدراجات البخارية بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل، قرارها برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أسامة ربيع، ومحمد سامي، على المتهم بقتل شريكه في تجارة الدراجات البخارية، بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز منيا القمح بالإعدام شنقًا.

البداية.. عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي، بوصول جمال (ج ع ح - 65 عامًا)، مقيم دائرة مركز منيا القمح جثة هامدة، وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية تعرض المجنى عليه لإصابة بالرأس أودت بحياته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى قيام (محمد م أ - 37 عامًا)، عامل ومقيم بندر منيا القمح، بارتكاب الواقعة، إثر خلافات مالية نشبت بينه وبين المجنى عليه؛ لكونهما شركاء في تجارة وبيع الدراجات البخارية «التكاتك» وحدثت بينهما مشادة كلامية، فقام المتهم على إثر ذلك بالتعدي على المجنى عليه بقطعة حديدية وهشم رأسه، ولاذا بالفرار، وجرى القبض عليه وإحالته للنيابة العامة، التى قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.