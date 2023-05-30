رئيس الوزراء الفلسطيني: نقاتل من أجل حقنا الديمقراطي

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن هناك ديناميكية جديدة في الإقليم، فهناك مصالحة سعودية إيرانية، ومصالحة مصرية إيرانية، وعودة سوريا للحضن العربي، وهناك تحرك في لبنان لإنهاء ملف الرئاسة خلال الأشهر المقبلة، وهناك حالة في السودان نتج عنها 159 ألف لاجئ جديد.

وأضاف «أشتية»، خلال حوار ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، مساء الثلاثاء، أن هناك سؤالاً يدور الآن أين تقع فلسطين في هذا المشهد، موضحا أن القيادة الفلسطينية على كامل التواصل مع الشقيقة الكبرى مصر، والرئيس محمود عباس أبو مازن زار السعودية مرتين، وعلى تواصل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن والقيادات العربية وغيرها.

واستطرد: «نرغب في أن تتموضع فلسطين ضمن الديناميكيات الجديدة التي ستخلق في المنطقة، لأن الشرق الأوسط اليوم شيء وغدا سيكون شيء آخر، لذا يجب أن يكون هناك تشابك في المصالح بين دولنا وشعوبنا بما يضمن لنا المقعد المريح في الإقليم المتغير الذي يقف على رمال متحركة في الشرق الأوسط».

ونوه أن «هناك استدارة روسية للشرق الأوسط، كما أن الصين لاعب رئيسي في هذه المنطقة، وهناك إعادة ترتيب من الولايات المتحدة الأمريكية، وتبديل الأولويات في واشنطن، بحيث أن شمال آسيا مثل الصين ومناطقها أولوية أولى ثم دول الخليج والنفط العربي ومكوناته أولوية ثانية، بينما أوروبا لم تعد الأولوية بالنسبة لواشنطن ولكن رقم 3».

ولفت إلى أن «الديناميكيات الجديدة المتولدة وحجم التحديات التي تفرضها الواقع السياسي والاقتصادي، تحتم علينا تعزيز بيتنا الداخلي وإنهاء كل القضايا المتعلقة بالانقسام وإغلاق هذا الملف والذهاب لإجراء الانتخابات».

وأكمل: «35% من أبناء الشعب الفلسطيني لم يشاركوا في انتخابات وطنية، حيث أجريت انتخابات طلابية وغرف تجارية وبلديات، ولكن إسرائيل تمارس هذا الفيتو على حقنا في مدينة القدس، ونحن مثلما نقاتل لإنهاء الاحتلال نقاتل من أجل حقنا الديمقراطي وأن يتم تجسيده على الأرض».