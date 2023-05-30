تقرير بريطاني: قضايا البيئة تقرب الأمير ويليام من الملك تشارلز

يشعر ملك بريطانيا تشارلز الثالث بالفخر بنجله ويليام، لاسيما عندما يتعلق الأمر بجائزة "إيرث شوت" واهتمامه بالبيئة.



وقالت جيني بوند، مراسلة الشؤون الملكية السابق بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الملك تشارلز وأكبر أبناءه الأمير ويليام أصبحا "أقرب بكثير" ويواصلان تعزيز رابطهما بسبب اهتماماتهما المشتركة.



ويبدو أن الاهتمام المشترك بينهما بالبيئة قد طغى على التحديات التي شهدتها علاقتهما على مر السنين، بحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



وقالت بوند، إن الملك المتوج حديثا لن يشعر سوى بالفخر تجاه جائزة "إيرث شوت" الرائدة التي أطلقها نجله وولي عهده ويليام أمير ويلز.



وكرس الملك تشارلز خمسة عقود لمناصرة قضايا البيئة، وجعل من نفسه صوتا رائدا في قضايا تمتد من تغير المناخ إلى الزراعة العضوية. وفي عام 2020، أطلق حتى مبادرته الخاصة بالسوق المستدام "تيرا كارتا".



وقالت بوند إن "الملك تشارلز لا يشعر بحسد أو غيرة من ويليام" مضيفة أنه فخور بويليام خاصة عندما يتعلق الأمر بعمله مع جائزة إيرث شوت والبيئة بشكل عام".



وأضافت: "لقد أصبح الاثنان أقرب كثيرًا مؤخرًا بفضل هذه المشاعر المشتركة".



وفي مقطع فيديو ترويجي للحملة، أعرب أمير ويلز بشكل مؤثر عن قلقه بشأن تغير المناخ. قال: "الوقت ينفذ لأنه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، أليس كذلك؟ هذه هي المشكلة".



ويبدو أن الأمير ويليام يسير على خطى جده الراحل ووالده، اللذين وصفهما ويليام بـ"رواد الحركة البيئية" في الماضي.