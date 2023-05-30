أسعار زيت النخيل تسجل أكبر تراجع لها منذ أسبوعين

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سجلت أسعار زيت النخيل اليوم الثلاثاء، أكبر تراجع لها منذ أسبوعين في ظل المخاوف من زيادة الإنتاج في كبرى الدول المنتجة، مع تراجع الطلب من جانب الدول المستوردة الرئيسية للسلعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل تراجعت في تعاملات كوالالمبور اليوم بنسبة 4% ليستمر التراجع لليوم الثاني على التوالي.

كما تراجعت أسعار زيت فول الصويا أكبر منافس لزيت النخيل في سوق الزيوت الغذائية.

وجاء تراجع سعر زيت النخيل في ظل توقعات بزيادة الإنتاج خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع تباطؤ الطلب في الدول الرئيسية مثل الصين والهند وباكستان، بحسب عبد الحميد مدير المبيعات في شركة منصور تريدنج بمدينة لاهور الباكستانية.

كما ساهم تراجع أسعار الزيوت الغذائية الأخرى مثل زيت دوار الشمس في زيادة الضغط على أسعار زيت النخيل في السوق.

ومن المتوقع استقرار سعر زيت النخيل الخام بين 3800 (825.6 دولار) و4000 رينجت ماليزي للطن على المدى القريب بحسب شركة إف.جي.في هولدنج إحدى أكبر شركات إنتاج زيت النخيل في العالم.