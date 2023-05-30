انطلاق أول بطولة للعبة السيجة الشعبية بشمال غرب السعودية

انطلقت بمركز أبو راكة التابع لمحافظة الوجه في منطقة تبوك بشمال غرب السعودية، منافسات أول بطولة للعبة "السيجة" الشعبية بالمحافظة، والتي تنظمها بلدية أبو راكه بمضمار الممشى العام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء عن رئيس بلدية مركز أبو راكة المهندس ناصر البلوي قوله إن "البطولة التي يشارك بها العديد من كبار السن وهواة هذه اللعبة الشهيرة بالوجه، وتهدف إلى إحياء الموروث الشعبي، ونقلها وتعليمها للشباب، واستثمار أوقات كبار السن من خلال المواقع التي تم تجهيزها لهم لممارسة الألعاب الشعبية بشكل دائم مثل السيجة و البالوت والضومنة، وغيرها من الألعاب الترفيهية.

وأضاف أن البطولة تهدف إلى إتاحة الفرصة لكبار السن للمشاركة في المسابقات والمشاركات المجتمعية، التي تقدمها البلدية لمركز أبو راكة، مشيرا إلى أن لعبة "السيجة" تُعد من النشاطات الترفيهية التي عرفها الإنسان منذ القدم لاسيما في الجزيرة العربية.

وتشبه السيجة إلى حد بعيد لعبة "الشطرنج" المعروفة، ويمارسها كبار السن بعددٍ من مدن ومحافظات منطقة تبوك، وتبدأ باجتماع المسنين الذين يشكلون مجموعات ثنائية، حيث تجد مجموعات على شكل حلقات مكونة من لاعبين وجمهور من خمسة إلى ستة أشخاص للحلقة الواحدة، يتابعون مجريات اللعبة، ويتبادلون الخطط والآراء، ويتنقلون من حلقة إلى أخرى لمتابعة مجريات "اللعبة" مع احتفاظ الجميع بالهدوء الذي يميز منافساتها، حيث يعم السكون والتفكير المطول من قبل الجمهور واللاعبين، ولا تسمع إلا كلمات خاصة باللعبة مثل: "ارحل ولا رحلنا ".