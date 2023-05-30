 محافظ بنك إيران المركزي يزور واشنطن لإجراء محادثات مع مسئولي صندوق النقد - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 مايو 2023 11:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

محافظ بنك إيران المركزي يزور واشنطن لإجراء محادثات مع مسئولي صندوق النقد

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 10:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 10:29 ص

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء، أن محمد رضا فرضين محافظ البنك المركزي الإيراني، في طريقه إلى الولايات المتحدة حاليا في رحلة عمل.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، إن المسئول الإيراني يزور العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء المسؤولين في صندوق النقد الدولي، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن البنك المركزي الإيراني يخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية منذ عام 2019 عندما قررت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فرض هذه العقوبات في إطار تشديد الحصار الأمريكي على طهران منذ انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الإيراني واستئناف العقوبات الأمريكية ضد إيران.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك