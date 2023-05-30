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الزمالك يهزم الطلائع بثنائية في الدوري

الشروق
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 10:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 10:07 م

سجل الزمالك هدفين في شباك طلائع الجيش، خلال 4 دقائق فقط، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خلال الجولة الـ24 من الدوري الممتاز.

وجاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 88 من عمر المباراة، عن طريق حسام عبد المجيد، من رأسية رائعة.

هذا هو الهدف الثالث لحسام عبد المجيد مع الزمالك هذا الموسم في الدوري منذ آخر هدف سجله أمام حرس الحدود في 13 أبريل الماضي

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 92 من عمر المباراة، عن طريق إبراهيم نداي، من رأسية، سكنت الشباك بنجاح.

ويعتبر هذا هو الهدف الثالث لإبراهيما نداي مع الزمالك هذا الموسم في الدوري منذ آخر هدف سجله أمام أسوان في 18 مايو الماضي


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