 ارتفاع ضحايا انقلاب قارب قبالة جزيرة ميكونوس اليونانية إلى 9 أشخاص - بوابة الشروق
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ارتفاع ضحايا انقلاب قارب قبالة جزيرة ميكونوس اليونانية إلى 9 أشخاص

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 10:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 10:37 م

 

قالت قوات خفر السواحل اليونانية اليوم الثلاثاء إنه تم العثور على ست جثث أخرى، بعد مرور أربعة أيام على انقلاب قارب يحمل ما لا يقل عن 17 مهاجرا قبالة جزيرة ميكونوس، ليصل عدد الغرقى إلى تسعة.

وأضافت خفر السواحل أن ما لا يقل عن ستة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وتم العثور على ثلاث جثث بالفعل يوم الجمعة الماضي.

ويشار إلى أنه تم العثور على جثة امرأة على الساحل الصخري في جزيرة انتيباروس، على بعد 45 كيلومترا جنوب شرق مكان الحادث. وقد تمكن أقاربها من التعرف عليها.

وأعلنت السلطات اليوم أن غواصين من خفر السواحل اليوناني تمكنوا من انتشال خمسة جثث من حطام القارب قبالة ميكونوس على عمق نحو 30 مترا.

ونشرت مقطعا مصورا للحطام عبر موقع يوتيوب.

وقال المهاجرون الناجون إنهم أبحروا من الساحل التركي الخميس الماضي. ولم يعرف بعد سبب وقوع الحادث، ولكن الرياح القوية كثيرا ما تهب في ميكونوس.

ويحاول مهربو البشر مرارا جلب أشخاص من تركيا عبر شرقي البحر المتوسط على متن قوارب صغيرة كي يصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان غالبا.

ورغم ذلك تنتهي العديد من المحاولات بكارثة، بسبب ظروف الطقس وعدم صلاحية القوارب للملاحة وتكدسها.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 326 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في المنطقة العام الماضي، ويعتقد أن العدد الحقيقي أكبر بكثير.


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