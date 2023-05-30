قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الحالة الإنسانية للسيدة «هدير» من محافظة الغربية، والتي تعاني من انزلاق في غضروف الفكين، تم نقلها إلى معهد ناصر، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها.

وأضافت خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الثلاثاء، أن عقب عرض تقرير الحالة الإنسانية للسيدة «هدير» وحاجتها إلى عملية جراحية لتغير مفاصل الفكين، حيث كانت تعاني من عدم تحريك الفكين منذ عام ونصف، وكانت لا تستطيع الأكل أو الشرب بصورة عادية.

وتابعت: عقب عرض الحالة تلقينا استجابة من الرئيس السيسي بعلاج حالة هدير، وتم نقلها مباشرة إلى معهد ناصر، ويتم الآن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، من أجل تجهيزها لعملية في الفكين، موجهة الشكر إلى الرئيس السيسي «شكرا يا جابر الخواطر».