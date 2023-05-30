سفير ماليزيا لدى السعودية: اختيار ماليزيا لتنفيذ مبادرة «طريق مكة» يؤكدُ قوةَ العلاقات الثنائية

قال سفير ماليزيا لدى السعودية، وان زايدي عبدالله، إن اختيار ماليزيا لتكون واحدة من الدول التي تُنَفَّذُ بها مبادرةُ "طريق مكة" منذ عام 2018، يؤكد قوة العلاقات الثنائية، معربًا عن تقديره لحكومة المملكة في خدمة حجاج بيت الله والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وأوضح السفير الماليزي - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس" اليوم الإثنين- أن مبادرة طريق مكة تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن في مطار كوالالمبور عند بوابات المغادرة، حيث يساعد هذا الإجراء في توفير الوقت على الحجيج، إذْ إنهم عند وصولهم إلى السعودية ينتقلون مباشرة إلى حافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة.