 تأكيد أممي على ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا - بوابة الشروق
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تأكيد أممي على ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 10:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 10:27 م


أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، على ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.
جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، في مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة خاصة حول سوريا.
وأضاف المسؤول الأممي أن تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا أمر "ضروري جداً" بالنسبة للنازحين هناك، بحسب وكالة الأناضول.
ودعا إلى تمديد آلية إيصال المساعدات 12 شهراً إضافياً.
وقال بيدرسون إن الأمم المتحدة تدعم العودة الطوعية والآمنة والإنسانية للاجئين السوريين إلى بلدهم.
بدورها، قالت غادة الطاهر مضوي مديرة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن 70 بالمئة من المجتمع السوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وأضافت أن الزلزال الأخير الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، يوم السادس من فبراير الماضي، فاقم من سوء الأوضاع الإنسانية في سوريا.


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