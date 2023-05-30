دعا الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين إلى تغيير ثقافة الذهاب إلى المستشفيات والوحدات الصحية عند الشعور بالمرض فقط، مشددًا على أن الصحة أسلوب حياة.



وقال خلال لقاء لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء: «نحتاج خلق وعي عام إن الصحة مش إنك لما تعيا تتعالج وبس، الصحة أسلوب حياة أن تعيش بشكل صحيح ولو لا قدر الله مرضت تجد المكان والشخص المناسب الذي يقدم لك الخدمة العلاجية».



وأضاف أن الأمهات بحاجة للذهاب إلى الوحدة الصحية حتى يتلقى الأطفال التطعيمات اللازمة، فضلًا عن جلوسهن مع المثقفات الصحيات؛ لمعرفة نظام التغذية السليمة للأطفال، منوهًا أن التغذية مرتبطة بالعناصر المكونة للطعام.



ولفت إلى أن مشكلات الأنيميا والتقزم وفيروس سي يمكن علاجها من بدايتها؛ إذا اهتم الأفراد باتباع عادات صحية غذائية، مضيفًا: «الرئيس السيسي، كثيرًا ما يتحدث عن النشاط البدني وزيادة الوزن، كل ذلك يؤثر بشكل مباشر على الصحة، وفي النهاية نحن حريصون على أن يعيش المواطن المصري حياة كريمة صحية».



وتطرق بالحديث إلى المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأساسية، قائلًا إن الوزارة بدأت العام الجاري بـ251 وحدة، ومن المقرر أن تنتهي من تطوير 5400 وحدة في عام 2024.



وأشار إلى الانتهاء مما يقرب من 1000 مشروع إنشائي؛ مستشفيات جديدة وتطوير وإحلال وتجديد، بتكلفة زادت عن 70 مليار جنيه، مؤكدًا اهتمام الوزارة بنوعية الخدمة المقدمة.



وأوضح أن الوزارة حريصة على أن تتضمن الوحدات الصحية عيادات تخصصية، لتقليل تردد المواطنين على المستشفيات، لافتًا إلى أن تلك الوحدات تقدم الخدمة من المستوى الأول.





