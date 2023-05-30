أفغانستان: مقتل 6 أشخاص وإصابة خمسة بسبب الأمطار الغزيرة

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على عدة أقاليم أفغانية خلال اليومين الماضيين، حسبما قال مسؤول اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم السلطة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان شفيع الله رحيمي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا أيضا بسبب الأمطار الغزيرة.

وأشار إلى أن نحو مائة أسرة تضررت بسبب الأمطار الغزيرة، التي أضرت أيضا بأكثر من 3 آلاف فدان من الأراضي الزراعية.

وتشهد أفغانستان أمطارا موسمية كل عام إلا أن عقودا من الصراع بجانب التدهور البيئي وعدم كفاية الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث أسهمت في زيادة المخاطر التي يتعرض لها المواطنون الأفغان، وفقا للأمم المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة أيضا، إن أفغانستان تشهد أكبر وأشد أزمة إنسانية في العالم، محذرة من أن ملايين الأشخاص يواجهون خطر المجاعة بدون مساعدات منقذة للحياة.