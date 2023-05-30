 اليمن يدعو المجتمع الدولي للضغط على ميليشيات الحوثي الارهابية للانصياع لإرادة السلام - بوابة الشروق
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اليمن يدعو المجتمع الدولي للضغط على ميليشيات الحوثي الارهابية للانصياع لإرادة السلام

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 11:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 11:31 م

دعا اليمن، المجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية للضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية للانصياع لإرادة السلام، استنادًا لمرجعياته الثلاث المتوافق عليها والتي تحافظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، القائم بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، شاو تشنغ والذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية على مختلف المستويات بين البلدين الممتدة عبر عقود.

ومن جانبه، أكد القائم بالأعمال الصيني موقف بلاده الداعم والمؤيد للسلام العادل والدائم الذي يحافظ على اليمن موحدًا وآمنًا ومستقرًا.


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