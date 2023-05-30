حماة الوطن: 313 طالبا تقدموا للدورات المجانية في الإنجليزية والفرنسية والإيطالية بمطروح

قال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إنه تم استقبال عدد 313 طالبا وطالبة للاستفادة من الدورات المجانية الذي تنظمها أمانة العلاقات الخارجية بالحزب، في اللغات "الإنجليزية - الفرنساوية - الإيطالية " تحت إشراف محمد عبد الشافي أمين العلاقات الخارجية، بمتابعة من المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن.

وأكد النائب عيسي أبو تمر أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأن الكورسات المجانية سوف تنطلق في الأول من يونيو القادم خلال الإجازة الصيفية والتي تستهدف استفادة أبنائنا الطلاب والطالبات وشباب المحافظة خلال إجازة نهاية العام.

وأوضح المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، بأن مدة الكورسات المجانية شهر ونصف ، بداية من شهر يونيو حتي منتصف شهر يوليو القادم، وذلك في إطار حرص الحزب علي رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتنمية مهارات الطلاب علي اللغات الأجنبية.

ومن جانبه أشار محمد عبد الشافي أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن بمطروح، إلي أن إجمالي عدد المتقدمين 313 طالبا، موزعين علي التالي 193 في اللغة الإنجليزية، 80 في اللغة فرنسية، 30 في اللغة الإيطالية، 60 في قائمة الانتظار.