6 أفلام تشارك في أيّام الفيلم الوثائقي بجدة

القائمة تضم أفلاما من فرنسا وغينيا وسوريا والعراق والسعودية

تنطلق "أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية" خلال الفترة من 8 إلى 25 يونيو المقبل، في جده بالمملكة العربية السعودية، بشراكة بين مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ومنظمة "حي جميل" التي تدعم الفنانين والمجتمعات الإبداعية.

البرنامج يضم 6 أفلام وثائقية، من فرنسا وغينيا وسوريا والعراق والسعودية، تتناول موضوعات عن الهجرة والصداقة الحميمة والسينما.

الفيلم الأول بعنوان "أن تصبح إفيجينيا" إخراج ريم الغزي، من سوريا، وتدور أحداثه حول دعوة للتمثيل تجمع 9 شابات سوريات تتراوح أعمارهن بين 20 و27 عامًا، وقد نزحن مؤخرًا إلى ألمانيا. تم اختيارهن من بين العديد من الأخريات للقيام بعرض لأول مرة على خشبة المسرح، ضمن محاكاة معاصرة للمأساة اليونانية إيفيجينيا، من تأليف يوريبيدس، في إطار يُصطلح عليه باسم "المسرح الوثائقي".

الفيلم الثاني هو "مقبرة السينما" إخراج ثيرنو سليمان ديالو، من غينيا فرنسا، وتدور أحداثه في عام 1953، عندما أخرج مامادو توري فيلم "مُراماني"، باعتباره أول فيلم من إخراج فرنكوفوني أفريقي أسود، لكنه يظل لغزًا، فقد سمع عنه الجميع ولم يشاهده أحد. لا أحد يعرف مكان العثور على نسخة منه، حتى إن وجدت. وينطلق "مقبرة السينما" للبحث عن هذا الفيلم.

الفيلم الثالث هو "بلادي الضائعة" إخراج عشتار ياسين، من العراق، وتدور أحداثه حول المخرج المسرحي العراقي محسن سعدون ياسين الذي قضى معظم حياته في المنفى القسري. وقامت ابنته؛ عشتار ياسين جوتيريز، ببناء صورة محببة لوالدها من خلال الفيلم، ومرثية لوطن لا يمكنهم العودة إليه - لأنه قد تغير كثيرًا، ولأنه ربما كان دائمًا عبارة عن فكرة أكثر من كونه واقعًا.

تتعقب المخرجة رحلات والدها العالمية مستعينة بالصور العائلية والملصقات المسرحية وقصاصات الصحف، بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية ومقتطفات من الرسائل التي تبادلاها، مع طوابع بريدية من كوستاريكا وتشيلي والدنمارك.

كما يعرض خلال أيام "أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية" ثلاثة أيام سعودية، هي "من ذاكرة الشمال" إخراج عبد المحسن المطيري، وهو فيلم وثائقي عن حرب الخليج (1990-1991)، بالتزامن مع مرور 30 عامًا على اندلاعها. حيث يتتبّع العمل جهود مجموعة من صناع الأفلام الذين شهدوا أحداث الحرب كأطفال، ضمن رحلتهم عبر السعودية، لتوثيق قصص أولئك الذين عايشوا الحرب وذاقوا ويلاتها.

ويعرض أيضا من السعودية فيلم "قصيدة الملك" إخراج عبد الوهاب بن شداد، وهو وثائقي انتج عن شاعر شاب «حيدر العبد الله» يحصل على لقب وبردة أمير الشعراء، ويُرشّح لإلقاء قصيدة ترحيبية أمام الملك سلمان عام 2016، إلا أنّ كلمة واحدة في تلك الأمسية غيّرت كل شيء في حياته. اليوم وبعد سبع سنوات من الاختفاء، نسمع القصة من جهته لأوّل مرة. كواليس حادثة «سُكنانا» الشهيرة، وتأثّر بيئته والأحساء، وأثّر الهجوم الجماعي عليه وعلى عائلته وأقاربه.

الفيلم السعودي الثالث هو "يلا، يلا بينا!" إخراج محمد حماد، ويصطحب هذا الفيلم الجمهور في دوامة من الأحداث، بعدما أُرسلت مجموعة من المراهقين الصغار في مهمة لإنقاذ البشرية مع عدم وعيهم ووقوعهم تحت تأثير سحر من صنع مجموعة من السحرة.

من جانبه يقول محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "تُعد الأفلام الوثائقية جزءًا لا يتجزأ من ثقافة السينما، فهي تدفعنا للتأمل فيما هو مهم، لأنها تعمل أيضًا على التثقيف والتوعية وتطوير الآراء حول العديد من القضايا المختلفة. نحن متحمسون لعرض هذا النوع من الأفلام، حيث أصبحت الأعمال الوثائقية أكثر تأثيرًا من أي وقت مضى، وتحظى بالعديد من جوائز المهرجانات السينمائية العالمية."