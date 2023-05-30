حزب المزارعين الشعبوي يحقق الأغلبية في مجلس الشيوخ الهولندي

أصبح حزب حركة المواطنين- المزارعين الشعبوي اليميني "بي بي بي" أكبر حزب في مجلس الشيوخ الهولندي اليوم الثلاثاء، في أعقاب الانتخابات الإقليمية التي أجريت في مارس الماضي.



وسيكون لدى حزب حركة المواطنين- المزارعين 16 مقعدا من بين مقاعد المجلس الذي يبلغ عدد مقاعده 75 مقعدا.



وستمتلك الأحزاب الأربعة التي تشكل الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء مارك روته 24 مقعدا بعدما تكبدت خسائر كبيرة في مارس.



ولن يضطر ائتلاف الليبراليين المحافظين بقيادة روته إلى العمل مع حزب حركة المواطنين- المزارعين، حيث يمكن أن يحقق الأغلبية مع أحزاب معارضة أخرى، من بينها الخضر والديمقراطيون الاشتراكيون.



وهذا متوقع فيما يتعلق بقضايا مثيرة للجدل، مثل القيود البيئية على الزراعة وسياسة المهاجرين واللاجئين والإجراءات الخاصة بمكافحة الاحتباس الحراري.



وقد كانت تحركات الحكومة لإغلاق عمليات تربية الماشية من أجل خفض انبعاثات النيتروجين وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي عاملا كبيرا في نجاح حزب حركة المواطنين- المزارعين في انتخابات مارس.