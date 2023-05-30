نافتوجاز الأوكرانية: لن نحتاج إلى استيراد الغاز في موسم الشتاء القادم

قال أوليكسي تشيرنيشوف رئيس شركة (نافتوجاز) شركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية إن البلاد لن تحتاج إلى استيراد الغاز خلال موسم التدفئة المقبل 2023-2024 لأن الشركة الحكومية تخطط لاستخراج 13.5 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يكفي لتغطية طلب أوكرانيا.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أنه في حالة وقوع المزيد من التداعيات الناجمة عن الهجمات الروسية على البلاد أو حدوث تطور سلبي في الأحداث الراهنة يمكن شراء الكميات الضرورية بسرعة، إلا أن كييف لا تحتاج حاليا.

وأضاف تشيرنيشوف أنه بجانب اعتماد الدولة على عمال المناجم العاملين بشكل خاص الذين يمكنهم تغطية أي نقص، إلا أن هناك مخاطر عسكرية يجب توخي الحذر منها، لذلك انضمت شركة (نافتوجاز) إلى منصة مشتريات الغاز المشتركة في الاتحاد الأوروبي (أجريجيت).

وأكد تشيرنيشوف أن شركة الغاز الوطنية ستكون قادرة على توفير الاحتياجات عن طريق طلب الكميات المطلوبة من الوقود بسرعة، إذا لم يكن هناك ما يكفي، وهو الأمر الذي سيكون ضروريًا فقط بسبب تأثير العمليات العسكرية الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تحتل المرتبة الثانية بين الدول الأوروبية فيما يتعلق باحتياطيات الغاز المؤكدة، حسبما أشارت الإحصاءات.