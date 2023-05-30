قال المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، إن حصوله على جائزة النيل نوع من الاعتراف والتقدير من جانب الجماعة الثقافية «المجلس الأعلى للثقافة»، بدور أو عطاء شخص ما قضى حياته في الجانب الفكري والثقافي والجامعي، أو في جانب الإسهام العام في المجتمع المدني والإدارة والدولة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء: «المجتمع يقول لك متشكرين والله عملك على مدى نصف قرن أسهم أو له دور إيجابي معين أو أسهم في تقدم معين بالمجتمع ونحن نقدر الأمر».



وأشار إلى أن التكريم بعث بالبهجة في نفسه، مضيفًا: «الإنسان يشعر أن حياته لها معنى أو أن هناك عملًا قدمه للمجتمع أثر أو أسهم في جعل حياتنا أفضل أو نتقدم أكثر إلى الأمام».



وذكر المفكر السياسي، أن قدرة الشخص على العطاء تكون أكبر، كلما تعلم منه المحيطون به وتأثروا بما قاله، معربًا عن امتنانه لمشواره ومسيرته التي أعطى فيها لبلاده والمواطنين.



وأعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، خلال اجتماعه التاسع والستين عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة: النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية.



وفي مجال العلوم الاجتماعية ذهبت جائزة النيل إلى الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.