 رئيس وزراء هولندا: مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ليس خيارًا - بوابة الشروق
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رئيس وزراء هولندا: مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ليس خيارًا


نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 8:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 8:00 ص

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن بلاده تلتزم بدعم أوكرانيا بكل طريقة ممكنة، من تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية إلى بدء تدريب الطيارين على طائرات F-16 في أقرب وقت ممكن.
وقال روته في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الإثنين: "لقد استُهدفت كييف مرة أخرى بضربات جوية ولحسن الحظ كان لها تأثير محدود بسبب أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، لقد تحدثت للتو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأكدت أن هولندا ملتزمة بدعم أوكرانيا كيفما أمكنها؛ من تعزيز أنظمة الدفاع الجوي إلى بدء تدريب الطيارين على طائرات F-16 في أقرب وقت ممكن".
وأكد أن مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ليس خيارًا بل يجب القيام به، وستكون المساعدة لأوكرانيا أيضًا نقطة رئيسية في جدول الأعمال في قمة المجتمع السياسي الأوروبي يوم الخميس في تشيسيناو- على حد قوله.


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