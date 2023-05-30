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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد دكتور أحمد عصام الدين محمود سامي، للتعزية في وفاة والدة اللواء أ.ح دكتور سامي سعد زغلول، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.