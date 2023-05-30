 السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة والدة اللواء أ.ح دكتور سامي سعد زغلول - بوابة الشروق
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السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة والدة اللواء أ.ح دكتور سامي سعد زغلول

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 1:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 1:08 م

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد دكتور أحمد عصام الدين محمود سامي، للتعزية في وفاة والدة اللواء أ.ح دكتور سامي سعد زغلول، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.


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