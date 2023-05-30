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مصر
مشادة في عمومية المهندسين بسبب التسجيل.. ورئيس لجنة الإشراف يتدخل
رئيس حزب التجمع: لم نشك في جدوى الحوار الوطني وإمكانية نجاحه
عقد جولة مشاورات مصرية إسبانية في القاهرة
مد التصويت في عمومية سحب الثقة من نقيب المهندسين نصف ساعة
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تقرير بريطاني: قضايا البيئة تقرب الأمير ويليام من الملك تشارلز
أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات داخل الصين والمكسيك للتورط في إنتاج مواد مخدرة
اكتشاف قدرة سماد طبيعي على امتصاص الغاز المسبب للاحتباس الحراري بكميات كبيرة
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عبر طائرة خاصة .. بعثة الوداد تصل القاهرة مساء الأربعاء استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا
بابا فاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة الداخلية
رئيس نابولي يكشف وجهة إنريكي: لا يريد إيطاليا
رأي
فن
جهاز الرقابة على المصنفات الفنية: سحب فيلم رمسيس باريس من دور العرض
رانيا يحيى وفتحي متولي يحصدان جائزة الدولة للتفوق بمجال الفنون
في ذكرى رحيله.. طارق الشناوي: حسن حسني زاد قربا من الجمهور بعد وفاته
انطلاق العرض المسرحي ألبوم صور بمسرح شركة الغزل والنسيج في المحلة
مال وأعمال
أعمال
مواطن
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره الفلسطيني مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي
التخطيط: الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 تستهدف تنفيذ 4 محميات طبيعية
هالة السعيد تناقش دور الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
حوادث وقضايا
مصرع سائق توكتوك تدخل لفض مشاجرة في الدقهلية
17 يونيو أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلها في فاقوس
حبس مرتضى منصور 3 أشهر.. قانوني: العقوبة لن تُنفذ وموقفه من انتخابات الزمالك لم يتغير
مصرع شخص وإصابة