مسئول روسي: آفاق واسعة للتعاون مع السعودية في كل المجالات

أشاد نائب وزير الصناعة الروسي أليكسي جوزيف، اليوم الثلاثاء، بمستوى العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية، مشددا على وجود آفاق واسعة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



وقال جوزيف ـ في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية على هامش أعمال بعثة تضم شركات روسية في الرياض ـ "إنه من المخطط توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية بين روسيا والسعودية".



وأشار إلى أن أكثر من 100 شركة روسية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية ضمن بعثة الأعمال التي وصلت إلى المملكة السعودية لعرض منتجاتها، ما يؤكد على وجود آفاق واسعة للتعاون بين روسيا والسعودية في مختلف المجالات.



وأضاف المسؤول الروسي: "لقد حان الوقت لروسيا لتنويع شركائها التجاريين، لذلك تشارك في الفعالية مختلف الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية، وتتطلع الشركات الروسية للمشاركة في مختلف البرامج التنموية والتطوير في السعودية، ومنها رؤية 2030".



وأعرب جوزيف عن أمله في أن تنجح الشركات الروسية في توطيد علاقات مع الشركات السعودية خلال أيام نشاط بعثة الأعمال الأولى للصناعات المتعددة "صنع في روسيا" و"إنوبروم" في الرياض.

وعن المنتجات الروسية التي يمكن أن تجذب المشتري السعودي، قال جوزيف إن "مجموعة المنتجات واسعة انطلاقا من صناعة السيارات ومنها الشاحنات مثل (كاماز) والسيارات الخفيفة والكهربائيات والمروحيات وتقنيات نفطية وصولا إلى اللقاحات".



ويأتي هذا عقب ساعات من انطلاق في الرياض أنشطة بعثة أعمال روسية تضم كبرى الشركات الروسية الصناعية، حيث تعرض الشركات أحدث التقنيات الصناعية الروسية وسط مشاركة فعالة من قطاع الأعمال السعودي.



من ناحية أخرى، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين أن مدنيًا لقى حتفه جراء قيام القوات الروسية بمهاجمة الإقليم 52 مرة الليلة الماضية.

وذكر بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن الجيش الروسي نفذ 52 هجوماً خلال يوم أمس حيث أطلق 343 قذيفة هاون ومدفعية وطائرات مسيرة.



وأضاف بروكودين: أن القوات الروسية أطلقت النار 10 مرات على مدينة خيرسون بإطلاق 50 قذيفة، وقصفت المناطق السكنية في العديد من بلدات المنطقة.. وتوفي شخص نتيجة لهذه الهجمات.



وتابع المسئول الأوكراني أن السلطات المحلية أجلت 100 شخص آخرين من أراضي المنطقة التي تم تحريرها من الروس.