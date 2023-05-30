فرنسا تكافح الاحتيال في أنظمة الرعاية الاجتماعية والتأمين الصحي

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ذكرت وزارة الاقتصاد الفرنسية عبر موقع تويتر اليوم الثلاثاء أن البلاد تنشر فريقا من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات لمكافحة الاحتيال الذي يؤثر في نظام الرعاية الاجتماعية.

وبحسب البيان سيتم توظيف حوالي 450 محققا لحماية نظام التأمين الاجتماعي وسيتم استحداث إجراءات لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

ويسعى المسؤولون إلى رد أي مدفوعات غير قانونية تم إجراؤها خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي تلك الأثناء ستدرس الحكومة دمج بطاقة التأمين الصحي مع بطاقة الهوية الفرنسية الجديدة؛ لمكافحة الاحتيال في نظام التأمين الصحي.

وسيتلقى المرضى إشعارا عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني فيما يتعلق بتكاليف العلاج بعد زيارة الأطباء؛ لوقف المغالاة في رفع الأسعار.

وكخطوة أولى، سيتم الكشف عن فواتير أطباء الأسنان والعيون.