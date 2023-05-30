إيران: محاكمة ثاني صحفية في الكشف عن وفاة الفتاة مهسا أميني

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مثلت صحفية إيرانية ثانية، كانت من بين أول من كشف عن وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني في الحجز لخرقها قواعد اللباس الإيرانية، أمام محكمة في طهران اليوم الثلاثاء.

ووفقا لتغريدة لمحمد حسين أدسورلو، زوج الصحفية نيلوفر حامدي، 30 عاما، التي تعمل لصالح صحيفة شرق، فقد مثلت الصحفية أمام محكمة للحرس الثوري الإيراني.

وجرى اعتقال حامدي منذ أكثر من ثمانية أشهر في بداية موجة الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني في الحجز في سبتمبر الماضي.

وبدأت يوم أمس الإثنين، محاكمة الصحفية إلهه محمدي التي تعمل في صحيفة هاميهان وتحدثت أيضا عن وفاة الشابة الكردية مهسا.

يشار إلى أن المرأتين متهمتان بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية ونشر دعاية ضد الدولة.

ورفضت صحيفتاهما بشدة هذه الاتهامات.

وأفاد زوجها أن حامدي رفضت التهم في المحكمة، وتجري كلتا المحاكمات خلف أبواب مغلقة.

ويشار إلى أنه في منتصف سبتمبر الماضي، نشرت حامدي صورة تظهر والدي أميني يتعانقان في المستشفى بعد وقت قصير من وفاتها.

وانتشرت الصورة في جميع أنحاء العالم.

ودخلت أميني، 22 عاما، في غيبوبة وتوفيت بعد ذلك بوقت قصير.

وكان قد تم اعتقالها لعدم تغطية شعرها بشكل صحيح.

وفي حوار مع صحيفة هاميهان، انتقد شهاب ميرلوحي، محامي محمدي، الطريقة التي تجري بها المحاكمة.

وقال إن الدفاع لم يمنح الوقت الكافي لتحضير مرافعته، ولم يسمح له بالتحدث في بداية المحاكمة.

وتواجه حامدي ومحمدي عقوبات بالسجن لفترات طويلة في حالة إدانتهما، وحتى الإعدام في حالة إدانتهما بالتجسس، ولم يتم نشر تفاصيل التهم.