مدرب الزمالك: لن أغير طريقة اللعب أمام الفرق الكبيرة

أعرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته بفوز الفريق الأبيض على نظيره طلائع الجيش، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 27 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك قد حقق الانتصار بهدفين دون رد أمام الطلائع، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، في الدوري المصري الممتاز.

وقال أوسوريو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: «الزمالك يستحق الانتصار في مواجهة طلائع الجيش، وافتتحنا النتيجة من ركلة ركنية والهدف الثاني أثبت للجميع أن طريقة لعبنا جيدة».

وأضاف: «بدأنا المباراة بـ 4 مدافعين على الورق، بينهم أحمد فتوح في الحالة الدفاعية، وعندما نستحوذ على الكرة كان يتقدم لخط الوسط».

وتابع مدرب الزمالك: «نجحنا في تقديم كرة سريعة أمام طلائع الجيش في مباراة اليوم، ومنافسنا في مباراة اليوم كان جيدًا جدا، وخطتنا لا تعتمد على لاعب واحد مثلما يتردد».

وواصل: «أحمد زيزو بالطبع لاعب مهم بالنسبة لنا، وحتى إذا لم يكن في حالته فقد شارك اليوم، في صناعة الهدف الأول بالمباراة».

وأكمل أوسوريو: «مباراة الطلائع هي الأولى التي يكتمل فيها الفريق، وطريقة اللعب في حاجة لـ 3 لاعبين من ذوي القدم اليسرى، لكني مضطر للتعامل وفق المتاح لي».

وأتم: «طريقتي ثابتة ولن أغيرها أمام الفرق الكبيرة، ولكني سأعمل على تحسين الأداء فقط».